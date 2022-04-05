面對封控期間的民眾吃飯問題，上海外賣平台上線社區團餐服務。據澎湃新聞報導，美團外賣已經上線「社區團餐」服務，能透過集中下單、集中制作、集中配送的方式，讓更多上海市民足不出戶也能吃到各類餐飲美食。目前社區團餐已經陸續開通上海全部行政區域，共覆蓋超過5000個社區約500萬左右的市民。

美團方面說明，商家接單後，會交由中央廚房統一製作，完成後會由保供車輛集中配送至社區提貨點。市民可以選擇自提，也可以請社區志願者送上門。如果家有獨居老人，子女可通過遠端下單為父母下單，特需人群也可在社區志願者指導下進行預定。

具體操作上，澎湃新聞5日下午1點多嘗試打開美團外賣App，點擊進入左側「社區團餐」入口，選擇所在社區後，即可預定6日的餐食。值得注意的是，同一社區市民在同一訂餐時段滿30單即可送餐，不足立即退款。

社區居民陳先生說，像平時點外賣一樣，省去了定時「搶菜」的煩惱，也不用在家洗菜做飯，對單身漢來說太方便了。他說自己也是前一天從社區鄰居轉發到業主群的資訊發現社區團餐資訊，跟著其他鄰居一起下單，體驗一回新服務。他訂的套餐分別為回鍋肉、鍋包肉、番茄炒蛋和蔬菜，「比自己下廚方便多了」。

美團表示，未來還將根據上海防疫最新情況，豐富品類供給，擴大供應範圍，為上海更多區域提供社區團餐服務。