後龍鎮水尾社區中生代成立新牽罟隊 承接傳統牽罟活動

後龍水尾社區牽罟班特別整修新的罟筏，筏身全新七彩彩繪，讓人眼晴一亮。（謝明俊攝）

後龍水尾社區牽罟班新購罟網9日首度下水。（謝明俊攝）

後龍水尾社區牽罟班打造新的罟筏及罟網，9日舉行處女秀首度下水捕魚。（謝明俊攝）

後龍水尾牽罟班老班長洪竹勝特別到場指點。（謝明俊攝）

後龍水尾社區舉辦牽罟活動，準備傳統的炸竹筴魚供大家品嘗。（謝明俊攝）

後龍水尾社區舉辦牽罟活動，動員全體在場人員淨灘。（謝明俊攝）

後龍水尾社區舉辦牽罟活動，9日上午在水尾沙灘登場。（謝明俊攝）

後龍水尾社區舉辦牽罟活動，新罟網處女秀捕獲的漁貨。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮水尾牽罟班，是縣府指定牽罟表演團隊，但因成員逐漸老去，老班長洪竹勝不堪體力負荷，決定交棒給中生代，年輕輩成立新的牽罟隊，還斥資重建牽罟膠筏並購置新罟網，9日上午在水尾里沙灘首度下水牽罟，現場數百民眾共同奮力牽起罟網，象徵將牽罟這個傳統漁法傳承下去。

苗栗縣後龍鎮沿岸多為沙灘，漢人遷移來此定居，就以牽罟方式捕撈魚貨，最盛時期，單是後龍一地就有10多個牽罟班，牽罟成為當地居民獲得魚貨的主要生活方式，當地南龍漁會還將膠筏執照上明載牽罟為作業方式之一。

隨著時代演進，當地漁民逐漸放棄牽罟捕撈漁貨，整個後龍地區只剩水尾及大山等2個村落仍有牽罟班，其中由老班長洪竹勝領頭的水尾牽罟班，擁有完整的班底，成為苗栗縣政府公開示範牽罟的指定班底。

老牽罟班隨著成員年歲日增，逐漸凋零，去年洪竹勝完成最後一次的牽罟活動後，決定正式退休，水尾社區的中生代聽聞後大感遺憾，深恐水尾社區這項獨有的傳統漁法技藝即將失傳，在水尾里長梁清文、水尾社區發展協會理事長方健忠等人共同發起下，成立了新的水尾社區牽罟班，決意要承接這項傳統漁法。

為了成立新牽罟班隊，梁清文等人擬定計畫向農委會等中央機關申請經費補助，先將舊有的膠筏重新整修，並彩繪成七彩罟筏，讓許多遊客眼睛一亮，大讚從未看過如此美麗的膠筏。接著，大夥斥資到宜蘭訂製1張全新的罟網，長達近2百米，由於後龍的沙岸地形與宜蘭有異，因此，罟網交貨後，還特別請來洪竹勝親自檢測，局部修改深度，更符合後龍沙岸地形後完工，這張罟網單是工錢就花了10餘萬元。

在械具皆備後，梁清文等選定9日上午正式下水展開新罟網的處女秀，由方健忠負責操作罟筏放網，活動並邀請同屬後龍鎮的埔頂里、海埔里以及外地遊客等2百餘人到水尾沙灘共襄盛舉。後龍地區選出的縣議員林寶珠、劉順松及後龍鎮長參選人謝清輝都到場祝賀。

這場牽罟活動，現場並準備傳統炸竹筴魚、傳統刈冰等美食供給民眾品嚐，並發動全體人員淨灘後，隨即展開百人牽罟活動，雖然漁獲不豐，但現場民眾非常高興親自體驗傳統牽罟，老班長洪竹勝特別一早就到場指點牽罟放網的技巧，看著自己熟悉的牽罟得以傳承下去，臉上滿是欣慰。