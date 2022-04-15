虎豹潭事件釀6死不幸，台北市政府率先全國制定「戶外體驗活動契約範本」，針對資訊揭露、導入專業人員與配備及保險等三大面向加強規範，15日正式對外發布，副市長黃珊珊鼓勵業者於活動出發前，參考契約範本條文內容，與民眾簽訂活動契約，以提升風險承擔能力，為活動安全把關。

黃珊珊表示，去年10月16日發生在新北市雙溪虎豹潭造成北市2位家長、4位學童落水死亡的重大意外事件，突顯現行法令對於戶外體驗活動相關法規及管理的不足，因此台北市率先全國參考「國內旅遊定型化契約範本」及「國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」等相關規範。

黃珊珊說，自去年11月起歷經5個月，邀請專家學者、活動業者、保險公會、北市各相關局處等，舉行多場焦點座談，相關會議總計26場，出席517人次，完成制定「戶外體驗活動契約範本」，可供全國參考適用。

契約範本規範重點包括，要求清楚揭露活動主辦者及活動相關資訊，主辦者除了應依活動類別配置專業證照人員全程協助活動進行，並應要求專業證照人員提供活動應備器材清單，據以配置活動裝備。

契約也規範，主辦者應投保責任保險，並提醒民眾額外投保活動相關保險，來強化風險承擔能力，主辦者在辦理戶外活動時，可依契約範本條文內容，檢視活動資訊、專業證照人員及活動裝備、保險等各項準備是否完備，同時也提醒民眾，可參考契約範本內容簽訂符合實際需求之契約，保障自身權益。「台北市戶外體驗活動契約範本」可至台北市政府體育局「戶外體驗活動主題網頁」下載。

此外，活動舉辦地區如在台北市，可下載台北市政府消防局的「台北市行動防災App」，可即時查詢氣象及水情等資訊，確保自身安全；北市體育局「戶外體驗活動主題網頁」設有專業人員查詢專區，可查詢領有專業證照之人員名單。