國內本土疫情持續擴大，民眾紛紛搶購快篩劑，指揮中心昨公布全台619公費快篩試劑發放診所名單。台中市議員施志昌15日指出，公費covid-19家用快篩試劑社區定點診所甲安埔僅一家，恐讓疑似確診者往單一區域集中，而移動過程中，也可能提高傳染風險，他要求台中市衛生局儘速向疾管署反應，於甲安埔地區增設提供家用快篩的診所。

因服務處助理確診，市議員施志昌目前仍在隔離中，他今天指出，去年8月30日開始，社區基層診所開始加入社區監測方案，並經醫師評估後，提供公費covid-19家用快篩。近來疫情快速升溫，提供公費covid-19家用快篩社區定點診所也倍增，但台中的大甲、大安、外埔仍只有一家，近日大甲媽遶境也傳出有確診者足跡，只有一間診所參與恐不足以應付所需。

施志昌表示，此外，若三區只有一家提供公費covid-19家用快篩社區定點診所，恐會造成有症狀的患者過於往單一地區移動，甲安埔幅員遼闊，僅有單一診所讓移動距離過長，這些都可能提高傳染風險。

施志昌要求台中市衛生局應儘速向疾管署反映，於甲安埔地區增設提供公費covid-19家用快篩社區定點診所，並要對民眾做好衛教，於移動過程中如何保護他人也保護自己，避免進一步讓傳染的風險上升，也讓政府的美意能夠更加落實。

衛生局表示，今天早上已向中央提出爭取增加台中市甲安埔地區發放快篩試劑診所，將徵詢並鼓勵甲安埔地區診所參與中央發放試劑計畫。