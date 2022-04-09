上海疫情持續高燒不退，感染病例已連續2天破2萬人，為減輕一線抗疫人員工作壓力、降低接觸過程中的感染風險，上海派出「無人機」，負責物資配送和消毒等多項任務，也大大緩解了志工人手不足的狀況，而許多民眾也自覺在家，避免群聚。不過近日金馬影帝黃渤拍攝電視劇，進入到民眾居住的社區取景，卻因為防疫問題被住戶驅趕，劇組在事後做出回應。

47歲大陸藝人黃渤過去以《鬥牛》封神金馬影帝，出道21年精湛的演技讓許多影迷印相深刻，生性活潑的他談吐十分幽默，高EQ的對答總能擦出不同「笑果」的火花，逗笑一票觀眾粉絲。近期黃渤投入電視劇《打開生活的正確方式》拍攝，在深圳的社區取景，根據陸媒報導，約莫有30多人進入社區，由於擔心外來人數過多，有疫情風險，就把劇組趕出去了。

社區居民表示「現在有疫情，社區裡一下子進來這麼多人還是很讓人緊張的。後來有業主提出了抗議，劇組也接受了，提前離開了社區。」，求證劇組負責人時，負責人表示「我們一直比較注重疫情防控，這次可能是劇組去找景沒有做好溝通協調工作，黃渤、梅婷他們都是演員，都是藝術家，選景並不是他們幹的活，我們也希望這件事不要傷害到演員本身。」

劇組發聲明道歉。（圖／微博）

劇組在事後發布了道歉聲明，解釋因為深圳疫情有好轉，所以按照流程辦理好手續進入社區拍攝，而且全部工作人員都有在48小時內驗過核酸檢測，確定陰性才進入社區，稱收到住戶反應之後就停止在該地拍攝，迅速撤離。