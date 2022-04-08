前中職球員陳致遠2009年因爆發疑似打假球事件，之後轉型藝人，和老婆林秀琴一起上各大綜藝節目；林秀琴前年也爆出欠屈中恆老婆Vicky20萬元，夫妻倆人之前將經紀約簽給余天一家的經紀人閃亮亮，沒想到前東家鴻凱娛樂控告違約，提民事求償200萬元，屋漏偏逢連夜雨，夫妻倆的小本生意也因不擅經營做不下去，慘賠700萬元，林秀琴日前上節目談起此事，稱鄰居萁媽幫忙很多。

秀琴近期在節目《小明星大跟班》不避諱談起過去欠債，她說老公陳致遠退出職棒後，接手了朋友的一家夜店，他們想說朋友很多、人脈也廣，那開店應該沒什麼問題，後來又跟陳致遠的學弟合夥做生意在花蓮開店，沒想到交給對方，對方也去別的地方忙，等於店沒有可靠的人幫忙顧，酒吧亂到一蹋糊塗，沒有商家的基本秩序，收帳也非常混亂，店內沒有標準的流程，讓許多人賒帳，結果這些單子累積下來，有些都不知道要去哪裡要帳，是經過朋友提醒夫妻倆才意識到事情的嚴重性，酒吧做不下去賠了一百多萬元。

有原住民血統的他們決定回到花蓮去認真經營燒烤店，結果遇到各種員工問題，有時後開天窗不來上班導致人力不足，有時後就喝醉來上班，還因為這些事要到勞工局調停，做生意做到身心俱疲。林秀琴當時還和甄莉借人，問有沒有員工可以借。

秀琴日前上節目透露債務現況。（來源／我愛小明星大跟班 Youtube）

經過這樣慘境，林秀琴感謝鄰居黃登輝的丈母娘萁媽，她坦言做生意的時後很忙，就會帶著全家人一起去萁媽那吃飯，一吃就吃了三年，陳致遠還常常去萁媽家借車。秀琴也表示目前還剩300萬債務，之後會直播和上通告慢慢償還。