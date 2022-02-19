汪建民近年因欠債新聞鬧上版面，更有網友日前曬出他手拿借據的憔悴近照，聲稱欠債後從1月開始搞失聯，友人則幫他緩頰由於目前還不出錢，不得不冷處理，如今更傳出當初也是金錢觀差異，成為他跟寶媽分手的導火線。

汪建民被爆料年前傳出財務吃緊，向高利貸業者借款，還因借錢未還被告，如今更被債主在臉書社團貼出他拿借據的憔悴模樣，聲稱避不見面搞失聯，沒想到又傳出汪建民曾替澎恰恰牽線地下錢莊，企圖從中抽成賺錢，未料澎恰恰無力償還債務，居中牽線的他遭到波及，導致欠款5、6百萬，還一度被逼到有輕生念頭，最終還是決定慢慢將錢還清，不過汪建民未出面回應此事，因此不知道網友爆料真偽。

寶媽因為與汪建民金錢觀差異太大，最後決定分手。（寶媽臉書）

其實汪建民欠錢並非首次，傳出他和寶媽交往初期，曾被朋友帶去賭場玩百家樂等，沒想到慘輸2千萬，因此到處向朋友借錢，但卻頻頻拖延還錢，導致所有人避而遠之，他也因此將借錢對象轉為寶媽的朋友，寶媽得知狀況後認為2人金錢觀差異太大，因此狠下心將這段2年半的戀情劃下句點，事後寶媽被記者問及汪建民時，更是當場變臉不願多做回應。

此外，和汪建民相識多年的女粉絲，得知他經濟拮据就向另一70歲阿嬤粉絲借500萬，阿嬤原本以不算利息方式同意借款，未料汪建民並未按時還款，讓阿嬤氣到怒告這名女粉絲及汪建民詐欺。