汪建民近年鮮少公開露面，得知消息是幫澎恰恰分配還款債務，不料汪建民也有債務，還搞失聯2個月，債主找不到他，只好在爆料公社怒Po他手拿借據的狼狽照片尋人，至今仍為現身回應，但19日有人爆料他的債務有位女金主幫忙處理。

汪建民近期登上媒體版面，除了牽線澎恰恰地下錢莊外，也幫澎恰恰分配債務還款一事，但汪建民其實也陷入債務中，早年汪建民和寶媽交往期間，傳因向寶媽友人借錢而導致分手；另一件債務則是在4年前就傳出汪建民跟地下錢莊借錢，為還債到處借錢，結果有位70歲阿嬤級粉絲願意借500萬幫忙，也不計算利息，但汪建民仍未按時還款，而被一名70歲阿嬤級粉絲告詐欺。

汪建民的儥務似乎還沒完，18日有位網友因找不到汪建民而在爆料社團曬出汪建民手拿借據的憔悴近照，稱他從1月開始失聯，讓他討不到錢，原PO便在社團請求其他網友分享並要求汪建民盡快還債；而根據《自由時報》報導，19日傳出有女金主再為汪建民處理債務，且對方是護理師長得很漂亮，如今消息傳出汪建民的還款計劃有機會露出曙光。