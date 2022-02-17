大陸外交部發言人汪文斌今天（17日）主持例行記者會。有記者提問，美國財政部長今天在採訪中聲稱，中國要採取更多的行動來支持G20的緩債倡議，尤其是推動低收入國家的緩債。中方對此有何評論？

汪文斌表示，正如我們此前多次強調的，中方按照二十國集團（G20）的共識，全面落實G20「暫緩最貧困國家債務償付倡議」，在G20成員當中緩債金額是最大的。不僅如此，中方有關非官方的金融機構也參照了緩債倡議條款採取緩債行動，這在G20成員當中並不多見。中方還同有關成員一道，在債務處理共同框架內，開展了對部分國家的個案債務處理。我們採取的這些舉措為緩解相關國家的債務負擔發揮了積極作用。

汪文斌指出，同時我還要指出的是，發展中國家債務問題由來已久，本質上是發展問題，主要經濟體宏觀經濟措施也對發展中國家的債務問題帶來了影響。根據有關國際權威機構的披露，在這些重債窮國的債務結構當中，多邊開發銀行和以發達國家商業機構為主的私人債權人佔了很大的部分。比如說在非洲國家的整體外債的過程當中，多邊金融機構和商業債權人所持債務佔比就超過了3／4，他們的債權是造成這些國家債務負擔的重要原因，在幫助發展中國家減輕債務負擔上負有更大的責任。中方呼籲這些機構也為緩解發展中國家的債務負擔作出更大貢獻。