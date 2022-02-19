35歲女星熊熊（卓毓彤）身材火辣，擁有G級上圍，2年前挺過不雅片外流風波後，人氣再度攀升，最近她分享自己穿著緊身中空運動裝到健身房的辣照，可見胸前深U設計，讓她雙峰呼之欲出，事業線和東西半球讓人移不開眼睛，她自己也承認：「這件真的是滿辣的」。

熊熊2年前遇到人生重大波折，她先是和特斯拉男友感情穩定求婚成功，接著又爆出不雅片風波，導致熊熊遭傳流產、和男友分手，之後她受訪認了是自己太缺愛，「就是自己活該，沒好好觀察別人」，後來她上《炎上》高EQ開自己玩笑，近日她轉述好友黃豪平發文，鬆口當時決定會上節目有原因，「讓我們在想到這件事情的時候，除了原本的悲傷，還至少能有一點快樂。」

昨(18日)熊熊發文，表示自己歷經史上在健身房拍最多自拍照的一天，主因是剛做完臉皮膚超好，讓她開心自豪多拍了幾張，更坦言前陣子賀爾蒙失調、戴口罩導致下巴一堆痘疤，幸好做完臉後痘疤消散不少，她更因為牙齒缺角去看了牙醫，「補完直接完美微笑立現」，笑說：「牙齒真的很重要堪比整形」，還因此被醫生、護士輪流稱讚。

接著熊熊介紹當天她穿的運動衣是她最愛的粉紫色，低胸設計完全重點強調了她G級的好身材，性感度爆表，網友笑說：「為什麼妳運動的衣服都這麼好看啦！」、「在場運動的人噴鼻血了」、「我媽問我看什麼影片看一個多小時，我跟他說我看的是照片…」、「感覺去自拍的」，引來熊熊親回：「就跟你說有運動，每天都只是去拍照也太閒」。