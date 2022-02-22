為配合防疫政策，室內外運動應全程配戴口罩，但北市聯合醫院醫師陳昶宇質疑，3月都準備要開放國外商務客了，到底為什麼國內運動還要戴口罩？另外，近期又傳出有防疫旅館群聚感染，北市聯合醫院醫師姜冠宇指出，防疫旅館關太久反而「適得其反」造成大量交叉感染。

陳昶宇指出，本土個案傳播鏈幾乎都是家戶職場跟聚餐傳染，過去台灣也從沒見過因為運動造成感染，其他時間口罩戴沒問題，但運動時口罩一下就濕掉，防護力也相當有限，還要死戴著口罩真的很蠢。

貼文一出後也引發網友熱議，許多人認為運動不應該戴口罩，有網友指出，光跑步要戴口罩就很蠢，每次跑有氧，偷偷把口罩拿下來，都會被巡場教練盯；陳昶宇也質疑，中央應先開放運動不用戴口罩，如之後有因為運動傳染的案例再說，像是室內聚餐都是傳播鏈，也沒因此就禁內用。

另外，姜冠宇也針對台灣防疫政策需要調整，在臉書上發文表示，香港值得台灣借鏡，那就是防疫旅館關太久「適得其反」，造成大量交叉感染，這個其實也是類似過去和平醫院SARS封院、只進不出的錯誤。

他指出，隔離分流的措施和疫調是極為古典的做法，現在觀念和操作其實要更細緻和跨專業，更要注重所有安全流程，像是換氣率、建築正負壓環境設計、門房開關情境、清消標準、縫隙檢驗都是重點。

姜冠宇直言，台灣有些民國後的建築，其實比日劇時代之後的還要差，通風管線無法各自拉獨立，對業主相對省錢，但是不利於長久邊境防疫，成為隱憂，如果有些防疫旅館感染情境無法改善，反而縮短檢疫天數，也是幫了大家很大的忙。

他表示，任何傳染病，重症率不高，但感染母數一多，都可以讓分子總數變得可觀，所以新冠共存要很謹慎，台灣依靠邊境防疫，是屬於「溫室的花朵」，台灣單純靠疫苗建立免疫力，就會像「白紙」，自然開放的速度就會比別人慢。

姜冠宇強調，其他國家開放得快，是因為境內很嚴重、勇敢開了也沒差，而「清零」、「共存」做這個也很沒意義，而是防疫到什麼階段，合理判斷開放的程度。