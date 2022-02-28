俄烏交戰第四天，俄軍已包圍烏克蘭首都，坦克與裝甲車進入基輔市區的畫面不斷流出，英保守黨議員和前國防部長默瑟 （Johnny Mercer）今在推特貼出一段俄羅斯裝甲車遭烏克蘭拖拉機拖走的影片，引起廣大關注，影片還被轉貼到PTT，不少網友一看到畫面不僅驚訝，還覺得很眼熟，像極了台灣常見的一幕，直呼「很像違停被拖吊」。

英保守黨議員默瑟28日在推特貼出一段7秒的影片，並發文嘲諷「看來俄軍的入侵並不是很順利，烏克蘭拖拉機今天偷走了俄軍裝甲車」。從影片中可見，一輛停在路上的俄羅斯裝甲車，遭烏克蘭農用的拖拉機拖走，後方則有人在狂追。

No expert, but the invasion doesn’t seem to be going particularly well.



Ukrainian tractor steals Russian APC today 👇 pic.twitter.com/exutLiJc5v — Johnny Mercer (@JohnnyMercerUK) February 27, 2022

短短7秒的影片，不到一天已有將近300萬次觀看、1.2萬則轉推、近7萬人按讚，不少人在底下留言「這很有趣」、「我知道現在不是笑的時候...」、「哈哈哈」、「表明部署有多糟糕」、「把它拖回俄羅斯！看是要打折還是退貨？」。

影片還被轉貼到《PTT》，網友反問「是違停還是？」讓眾人笑翻，許多人都不約而同認為這個畫面很眼熟，好像常常在台灣看到，紛紛回應「你的車被拖走啦」、「交通大隊啦」、「拖得如此絲滑」、「在那裡跟著跑，很像違停被拖吊的車主」、「這應該要笑還是哭」、「這太好笑了吧，直接拖去回收廠賣嗎」。