俄烏交戰未歇，日本政府宣布，一架疑似為俄羅斯的直升機2日上午突闖日本領空，日本媒體報導，俄羅斯入侵烏克蘭的同時，可能也在對亞洲進行挑釁。消息一出，引起台灣民眾緊張，有PTT網友點出嚴重性表示，恐怖關鍵在「領空」這2字，直呼這種挑釁很扯！

日本防衛省今（2）日宣布，一架疑似俄羅斯的直升機，當地時間今日上午10時23分左右侵入北海道根室半島的日本領空，直升機入侵領空長達數十秒，日本航空自衛隊戰機緊急升空應對，並透過外交管道向俄方提出抗議。

俄羅斯疑似挑釁日本的行徑，引起亞洲國家緊張，消息傳出後，《PTT》網友紛紛回應「日俄戰爭2.0？」、「俄羅斯想幹嘛」、「俄羅斯要開亞洲戰場逆」、「真的要打世界大戰？」、「普丁是真的瘋了不成」、「自衛隊出動啦」。

有網友分析俄機侵犯日本領空的嚴重性指出，關鍵在領空這兩個字，直呼「領空很嚴重喔」、「關鍵字，領空」、「這是侵略吧」、「是領空耶，不是防空識別區耶，挑釁！扯爆」、「領空12海里耶，太近了吧」、「台灣也要小心」。