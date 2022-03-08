被俄羅斯債券拖累，壽險金控紛紛提早公告獲利，壽險業者表示，各家2月都已開始依信用風險評估認列俄債減損，最新消息是俄國承諾即便對不友善國家，仍會以盧布支付債息，代表俄國並無違約意願，因此信評降等已不是評估信用風險的主要依據，現在是將信用違約風險轉為利息的匯兌風險。

在國泰人壽6日提早宣布，認列26億元俄債的本息減損，至少短期內都算適足，台灣人壽7日亦公告認列近5億元的俄債減損，但3月付息日仍要再次評估，富邦人壽、新光人壽、中國人壽則尚因其金控母公司尚未公告獲利，仍未揭露認損金額，但據傳富邦金已有意提早公告獲利。

1月底投資俄羅斯債券1,382億元的壽險業，依預期信用損失的觸及條件，認列俄羅斯債券的減損，主要依據是三大信評公司急速調降俄國評等，目前就是介於階段2（Stage2）與階段3（Stage3）之間，信評調降是主因，但債息有無違約，各家判斷不同，認列金額及程度亦會不同。

在俄羅斯政府宣布對不友善國家，即有參與抵制國，包含台灣在內的投資人，會變更以盧布支付債息後，壽險業者表示，這在評估上代表俄羅斯並無違約打算，但仍是「沒有活絡市場」，所以還是要認列減損，只是可能不必要再以更大的損失率去認列本金減損。

壽險業者分析，這部分都必須再跟會計師等討論，確定3月是否可不用再追加認列，但目前看來俄債的信用違約風險，極可能已轉為利息的匯兌風險。