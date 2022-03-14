國發會主委龔明鑫14日出席立法院經濟委員會，針對「俄烏戰爭影響全球能源與原物料供需，對我國之衝擊與政府因應之道」專案報告，進行專案報告。龔明鑫表示，相對全球各國來說，這對台灣的影響有限，實質面影響也較輕微，針對物價動盪，政府也啟動三步驟來物價平穩。

龔明鑫指出，俄羅斯與烏克蘭占台灣貿易比重不高，2021年與俄國斯雙邊貿易額為63.02億美元，烏克蘭為3.28億美元，分別占我對外貿易總額之0.76％及0.037％。台灣自俄羅斯進口的主要貨品包括液化天然氣、煙煤、礦物質石油腦、鐵或非合金鋼等；我對俄羅斯主要出口機器零附件、記憶體、汽車零附件、綜合加工機工具機及通訊器材等產品。台灣自烏克蘭進口的主要產品包括松類木材、玉蜀黍、鐵礦石等；我對烏克蘭主要出口記憶體、機器零附件、交換器及路由器、不鏽鋼製品等。

他解釋，俄烏兩國並非我國糧食及工業物資主要進口國，對我產業衝擊應屬有限，但我國經濟與全球經貿連動性高，國際農工原料上漲，通膨壓力升高，恐不利全球消費及投資信心，間接影響我國出口表現。

他說，行政院也宣布由能源、民生物資、工業物料等面向，研提重要穩定措施，包括油氣進口來源多元布局，供應無虞，透過「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」之雙緩漲機制力求價格穩定；提早採購黃豆、小麥、玉米，調降關稅及營業稅，確保民生物價量足價穩；俄烏兩國非我工業物價主要進口國，對我產業衝擊有限，其中半導體原材料(氖、鈀及全氟丁二烯)方面，國內半導體業者使用鈀金屬比例低，且俄烏兩國均非我鈀金屬的進口來源，另國內業者亦具備精煉再製之技術能力，應無影響。