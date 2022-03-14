根據美國有線電視新聞網CNN引述美國官員的談話，俄羅斯已要求中國提供包括無人機在內的軍事支持，並為其入侵烏克蘭提供經濟援助。

CNN報導，其中一位官員說，這些要求是在俄羅斯入侵烏克蘭之後提出的。該官員拒絕詳細說明中方的反應，但表示中方已做出回應。

CNN報導稱，如果中國援助俄羅斯，將可能扭轉烏軍對國家的控制程度，並緩解西方對俄羅斯實施的嚴厲經濟制裁。

當被CNN問及有關俄羅斯請求軍事援助的報導時，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在一份聲明中表示，「我從未聽說過。」劉對烏克蘭局勢表示擔憂與不安，並表示中國將繼續向烏克蘭提供人道主義援助。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）14日將在羅馬與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪討論烏克蘭局勢和雙邊關係。這是俄烏衝突以來，中國與美國最高層級人員的會晤。英國衛報報導，蘇利文將在會議上試圖說服中國不要向俄羅斯提供武器。

蘇利文13日在CNN節目中曾表示，中國向俄羅斯提供支持令人擔憂，美國不會袖手旁觀，也不允許任何國家去試圖彌補俄羅斯因經濟制裁造成的損失。