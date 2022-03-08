富邦金控今公布最新獲利，俄烏地緣政治風險驟然擴大，旗下富邦人壽啟動預期信用損失評估程序，決定2月認列預期信用損失新台幣22億元、佔俄羅斯債券會計帳面部位約13％；富邦金2月自結稅後淨利158.26億元，累計1、2月獲利達385.89億元，每股稅後盈餘(EPS)為3.27元，認列俄羅斯預期信用損失後，富邦金單月獲利、累計前2月獲利及每股獲利，仍可望居金控業三項獲利之冠。

富邦人壽表示，地緣政治風險升溫，1月即以減碼俄羅斯債券部位1.2億美元，減少曝險作為因應；由於俄羅斯受國際制裁逐步升級，信評公司於2月底起陸續調降評級，富邦人壽隨即啟動預期信用損失評估程序，決定先認列預期信用損失新台幣22億元。

俄羅斯債券曝險佔富邦人壽總投資資產約0.5％，富邦人壽指出，皆以美元計價為主，其中，超過60％帳列為攤銷後成本(AC)，有部位皆為戰事爆發前、信用表現與展望穩定的時期買入；考量俄羅斯已違ESG投資原則，未來將不新增部位，1、2月先採減碼、提列預期信用損失以為因應，中長期仍將持續減碼俄羅斯部位曝險。

富邦金控及子公司富邦人壽、北富銀、富邦產險前2月獲利皆創下歷史獲利新高，北富銀2月稅後淨利亦創下單月歷史新高紀錄；富邦金控2月底淨值估值約8600億元。

統計截至2月28日止，富邦金控已取得日盛金控58.62％股權，富邦金於前2月認列日盛金投資收益為2.51億元。