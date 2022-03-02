美國總統拜登台灣時間2日上午發表上任後的首場國情咨文演說，嚴厲指控俄羅斯總統普丁無端侵略烏克蘭，要俄羅斯付出代價，拜登並拋下一句話警告「普丁想不到的事情要發生了（Putin 'has no idea what's coming'）」，消息一出讓不少人心驚，有人認為這句話暗藏玄機，背後含意是不是代表美國準備要出手了。

痛斥普丁無端侵略烏克蘭 登發表國情咨文演說｜2022.03.02

拜登在國情諮文中指出，6天前普丁以為可以動搖自由世界的根基，認為世界會屈服於他的威嚇，但他嚴重誤判，並面臨出乎預料的力量，直言「普丁想不到的事情要發生了（Putin 'has no idea what's coming'）」，指普丁應獨自承擔入侵烏克蘭的嚴重代價。

拜登的國情諮文曝光後，引起各界關注，有網友在《PTT》表示，拜登說「普丁想不到的事要發生了」是說在歐洲駐軍的美軍終於要出手了嗎？其他網友則紛紛回應「美國要參戰了？」、「美國除了出兵以外，我想不到還有什麼能讓大家驚訝的」。

有網友分析，拜登只說不會派軍隊到烏克蘭，但沒說不會派到別的地方打俄羅斯，並開始猜測拜登的下一步說「先下手為強！？」、「與其讓普丁炸別人，不如先炸他？」，也有人說「不是剛說不會參戰？搞得我好亂」、「祈禱要開始加動作了」。