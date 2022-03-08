由數十位科學家、醫生與公衛專家組成的小組在周一發布一份多達136頁的報告，稱美國距離這場大流行病結束和生活恢復正常還有很長的路要走，因為新冠狀病毒的染疫死亡人數仍遠高於流感等季節性的呼吸道病毒。

這份報告指出，新冠病毒的死亡率仍然高得「令人無法忍受」，遠遠超出流感等其他病毒。

過去幾年來，在沒有實施緊急緩解措施的情況下，美國每周有多達1,150人死於流感和RSV（人類呼吸道合胞病毒）等呼吸道病毒。這份報告指出，新冠狀病毒的染疫病歿人數仍然是死於流感等呼吸道病毒的10倍左右，有好幾周的單周染疫死亡人數就達到約1.2萬人。根據美國CDC的數據，上周美國就有超過9,000人死於新冠病毒。

白宮首席醫學顧問佛奇博士曾表示，當新冠病毒造成的疾病負擔與流感等病毒類似時，美國就可以安全地回復到更正常的生活方式。

美國總統拜登上周在發表其上任以來的首次國情咨文時表示，美國正在逐漸恢復正常，他並鼓勵美國人重返工作崗位。美國CDC則表示，根據其發布的防疫新指引，超過9成美國人所居住的地方已經可以摘下口罩。而撰寫這份報告的專家們則表示，「毫無疑問地，美國距離正常情況仍然非常遙遠」。

美國的新冠病毒新增病例已經較1月的高峰期大減94%。根據約翰霍普金斯大學的數據，截至周日，美國的單日平均新增確診數為逾4.6萬例，遠低於1月15日創下高峰（單日平均逾80.2萬人確診）。根據美國CDC的數據，目前染疫住院人數比1月高峰期下滑79%。