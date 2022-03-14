美國聯準會本周二、三（15、16日）將召開貨幣政策會議，市場普遍預期該央行將卯足全力在維持美國經濟持續擴張的情況下提高利率，但俄羅斯入侵烏克蘭引爆的戰爭，使聯準會重新達成平衡的行動更加困難。

隨著美國的消費者年通膨率逼近8%並創下40年新高，聯準會已經不能再拖，必須盡快開始調升目前近零的基準利率，即使俄羅斯入侵烏克蘭引爆了二戰以來歐洲最大規模的軍事衝突。

這場戰爭導致能源價格飆升，加劇通膨進一步升高的疑慮，亦令全球經濟受到衝擊。

在提高利率的同時必須要確保經濟持續擴張，已經成為聯準會的最新挑戰。聯準會主席鮑爾曾警告俄烏戰爭可能使通膨火上添油，並導致家庭削減開支，但他也表示，這場衝突並未改變央行對於利率的看法。

穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學家Mark Zandi上周向美國眾議院金融服務委員會表示，為了確保經濟持續擴張和避免衰退，我確實認為利率正常化很重要。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch Tool，幾乎所有投資人都預期聯準會將在周三會議上升息25個基點，這將是該央行自2018年底以來首度調升基準利率，但幅度將小於俄羅斯入侵烏克蘭之前市場預期的升息50個基點。

穆迪經濟學家Zandi表示，對於中低收入家庭而言，最重要的是避免經濟衰退。

但這做起來並不容易，高盛經濟學家上周曾表示，明年美國經濟陷入衰退的可能性已經升高至35%。該投銀行預期今年首季美國經濟恐幾乎零成長。

美國勞工統計局上周四公布，美國2月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲7.9%，創下1982年1月以來的最大年增幅。隨著食品和天然氣價格急升，聯準會將別無選擇，只能採取行動。