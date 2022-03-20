15世紀大航海時代開啟了歐洲向全世界擴張之路，舉凡海外殖民地資源掠奪、黑奴販賣、到鴉片買賣等等，遭罪的總是亞非拉人民。如今的烏克蘭戰爭不過是歐洲擴張主義的逆行，原本外向的擴張主義，如今卻流向歐洲內部，成為新時代的「新十字軍」內鬥：北約與俄羅斯。烏克蘭只是個沒搞清楚自己在新十字軍內鬥中所扮演的角色。

歐洲人在大談俄羅斯軍事行動的同時，卻忘記殖民時代是怎樣用殘酷虐待亞非拉人民的手段？烏克蘭難民不過是白人優越感被擊碎之後的悲鳴，但與敘利亞和阿富汗難民比較起來，泛基督教世界內鬥之下的烏克蘭難民的下場強多了，至少有許多歐洲國家願意接納難民。

西方國家在越南、伊拉克、利比亞、阿富汗等地製造了多少難民？怎麼突然之間白種人的烏克蘭人命就變成自由與人權的重點，而那些被美軍侵略導致的難民就活該是塗炭？

自蘇聯帝國崩解之後，世界在美國治下（Pax Americana）並不穩定，美式自由與人權幾乎就是普世的標準，美國支配了放諸四海而皆準的自由與人權解釋，並為西方國家以武力介入他國奠定了基礎。冷戰後的伊拉克戰爭、利比亞戰爭、阿富汗戰爭等，莫不是美式標準下的產物。

在國家利益掛帥、以及擴張主義依然盛行的情形之下，這就不難理解北約在1998年開始東擴的原因，而俄羅斯「南擴」戰爭的原因也顯而易見。國家利益之下的擴張主義被錯誤而慘烈的帶回歐洲，可說是泛基督教世界自作孽。

現在西方國家把對抗俄羅斯定義為一個「戰犯與獨裁者」的戰爭，這賦與西方國家一個神賜任務：對自由與人權的忠誠與（通膨）的犧牲、解放烏克蘭的熱情。西方國家非常希望中國站在西方陣營制裁俄羅斯，共同分擔西方國家所惹的禍。

但中國是歐洲的「域外國家」、更是「泛基督教世界」之外的國家，與其尋求中國的調停，倒不如由五次東擴而導致戰爭的北約介入，才是從根本上解決衝突的辦法。這就是拜登於習近平會談之後，習近平所謂「解鈴還須繫鈴人」的意思。

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