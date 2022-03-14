俄羅斯入侵烏克蘭，美國耶魯大學經濟學家羅奇（Stephen Roach）日前接受媒體採訪表示，如今世上只有大陸領導人習近平能影響俄羅斯總統普丁。對此，資深媒體人黃創夏認為，只有習近平才能阻止普丁，美國的捧殺真高招，大陸和俄羅斯綁在一起了。

羅奇7日接受美媒CNBC訪問時表示，大陸手上握有王牌，就看習近平要不要把握這個機會。另據《德國之聲》報導，德國政治學者桑德施奈德（Eberhard Sandschneider）6日告訴德國電視一台，從政治經濟的角度看，習近平可能的確是唯一能有效影響普丁的人。

白宮發言人莎琪7日則在新聞簡報會上表示，並不擔憂俄羅斯轉而向大陸合作，她說在俄羅斯入侵烏克蘭之前，就看到中俄日益靠近，但是與大陸的關係無法彌補俄羅斯因為制裁遭受的經濟損失。莎琪強調，美國也看到大陸遵守已經實施的制裁，大陸不僅在聯合國安理會上棄權，還發表了烏克蘭主權與領土完整的言論。

針對外界釋放「習近平才能阻止普丁」的訊息，黃創夏今（14日）在臉書發文表示，美國這一手真高招：「捧殺」，大陸和俄羅斯綁在一起了。

不過，大陸外交部在13日發布新聞稿表示，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將於14日在義大利羅馬，同美國白宮國家安全顧問蘇利文舉行會晤，就中美關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見。