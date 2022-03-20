俄烏戰爭爆發後，俄羅斯人權組織「Gulagu.net」公布俄羅斯聯邦安全局（FSB）的一份報告，指「習近平曾考慮過今年秋天全面接管台灣，因為他需要取得小勝利讓自己三度連任」，暗示台海與烏克蘭局勢連動，敏感時刻全球關注。外交部長吳釗燮簡單回應，不確定這份報告的真偽，但相關單位會隨時做好準備。

蔡政府一再強調「台灣不是烏克蘭」，希望安定人心。但是別忘了，俄羅斯入侵烏克蘭後，美國前總統川普挖苦拜登「就是你，才會有烏克蘭。就是你，才會有中國。你將會看到，台灣是下一個烏克蘭」，台灣是不是烏克蘭，川普自有主張。

看到這麼多人擔心台灣成為烏克蘭，政府卻告訴我們「中美關係堅若磐石」，意思是美國老大哥可以託付。看了川普對拜登的批評，這個老大哥，真的可信嗎？

剛結束的習拜視訊會，白宮新聞稿僅一行字涉及台灣：「（拜登）總統重申美國對台政策沒有改變，並強調美國繼續反對任何單方面對現狀的改變」，但大陸官媒新華社披露，拜登說「美國不尋求同中國打『新冷戰』，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持『台獨』，無意同中國發生衝突」，兩者差距非常大。

習拜視訊會的真相外界無從得知，但至少可以證明一件事，雙方允許對方各自表述，方便各自對內部有所交代。這正證明雙方有合作的共識與基礎，蔡政府卻自稱「美台關係史上最好」，能信嗎？

台灣究竟安不安全，誰的話都不可盡信，只能相信自己手上的選票。