在全球晶片荒的背景下，半導體產業獲得世界各國高度重視，美國、大陸加速推動政策，以提振當地晶片產能，分析及業內人士預料，由於美中未來將急需有經驗的半導體人才，雙方可能會為台灣半導體人才掀起一場搶人才大戰。

南華早報報導，美中科技戰愈演愈烈，雙方祭出多項補貼扶植當地半導體產業，以實現晶片自主化。南華早報指出，大陸去年11月一分半官方報告預測，2023年的半導體人才缺口將達到20萬人，相當整個產業約四分之一的職缺找不到人。

中芯國際創辦人張汝京曾在去年一次演講中提到，大陸半導體產業最大的挑戰，不是缺乏資金或是政策的支持，而是缺乏身經百戰的人才。

另外，美國政府祭出「晶片法案」，致力提升當地晶片產業的同時，對工程師的新需求也急遽攀升。CSET預估，美國未來10年將創造2萬7千個晶圓廠職缺，其中將有約3千5百個需要由外國人才來填補人力缺口。

美國智庫CSET分析師亨特（William Hunt）表示，美國國內可能很難滿足具晶圓代工經驗的人才需求，因此有必要將範圍擴大到台灣和韓國；CSET在本月發布的報告中建議，美國應該考慮為有經驗的半導體人才增設加速移民途徑，也許該專門針對在美國晶圓廠工作的台灣、韓國人才。