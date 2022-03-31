俄烏交戰超過一個月，雙方皆有傷亡。新黨前秘書長楊世光表示，俄烏戰爭未如外界所預期快速結束，很多人認為俄羅斯總統普丁失算了，但他認為並非如此，因俄羅斯在原物料、初級能源握有絕對優勢，時間被耗掉反而是西方國家最害怕的，這是美國的重大失誤。

楊世光今日（31）接受香港媒體《中評社》訪問直言，有人說這場戰爭是普丁的失算，但他認為不是如此，因為這場戰爭打得愈久，對歐洲的製造業、消費者影響與衝擊愈大，普丁繼續跟西方國家耗時間，就可能演變成消耗戰、焦土戰。

楊世光舉例，過去拿破崙攻俄羅斯、希特勒攻俄羅斯，俄羅斯都是採取焦土戰，這次西方北約東擴圍俄羅斯，俄羅斯可能也將採取此戰術。差別只在於，過去的焦土戰是把有形的物資給燒掉，現在則是把時間給耗掉，但這點卻反而是西方國家最害怕的。

對此，楊世光強調，美國可能沒有判斷到，普丁真的會採取軍事手段直接攻擊，來解決北約東擴烏克蘭的問題，這種國際關係的失算是美國的重大失誤，也使得美國把重心往太平洋發展的能力大幅受限，美國這樣「一下東一下西」，對國力的影響很大。尤其最近印度對俄羅斯包括能源交易、小麥進口，都表達非常積極的態度，連美國總統拜登都提到，覺得印度是不可靠的夥伴，印度的這個種表態就代表美國力量正在式微。