俄烏戰爭持續超過一個月，引發全球關注。台灣大學政治學系副教授陳世民指出，俄羅斯總統普丁2月21日與法國總統馬克宏通完電話，2月24日馬上就出兵烏克蘭，會選在這個時間點是因為，此刻歐洲政治缺乏一個具有權威、威望的領導人，正是歐洲「最有機可乘的時刻」，故會在2月發動戰爭。

陳世民今日（6）接受香港媒體《中評社》訪問表示，馬克宏即將選舉，法國現在又是歐盟輪值主席國，故馬克宏積極想有所表現，而他除了外交沒多少條件可以施展，所以他打算擅用這個天時、地利、人和去做協調折衝的工作，這也是法國前總統戴高樂主義的傳統，在外交政策上主張要彰顯法國在世界的重要性。

陳世民指出，馬克宏雖打此如意算盤，但顯然在面對普丁他是吃癟的，最明顯的是，馬克宏2月21日與普丁通電話，他當時說要策畫普丁與美國總統拜登會面，普丁也說願接受法國安排，而拜登開出的條件是俄羅斯不對烏克蘭開戰，結果3天後普丁就出兵了，這讓馬克宏無比尷尬，外界也認為馬克宏成了普丁用來減低西方國家、烏克蘭及北約防衛戒心的工具。

至於普丁為何選在2月份發動戰爭，陳世民分析，有一種看法認為，德國前總理梅克爾去年12月底卸任，馬克宏2個月後要選舉，拜登又因去年8月阿富汗撤軍引發美歐信任問題，此時整個歐洲缺乏一個具權威、威望的領導人，此刻正是歐洲政壇較脆弱、不易團結的時期，故普丁認為此時最有可乘之機，所以在此時開戰。