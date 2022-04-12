奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）身為俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來首位拜訪俄國總統普丁的歐洲國家領導人，今天表示，他對外交能否化解這場衝突感到「相當悲觀」。

內哈默對記者形容，普丁「堅持一種戰爭邏輯」，並說，「如果你問我是否感到樂觀或悲觀，我可以說，相當悲觀」。

他並說：「和平談判總是非常費時，而戰爭邏輯會告訴你，『別花太多時間了，直接開打吧』。」

內哈默指出，對於和烏克蘭總統澤倫斯基「直接談判，俄國方面興趣缺缺」；但他又說，還是有一線希望存在，那就是普丁對於俄、烏在土耳其伊斯坦堡談判仍有興趣。

他稍早曾說，他與普丁的面談「直接、坦誠但費力」。

兩人會談是在普丁位於莫斯科郊區的宅邸進行，奧地利政府要求閉門會談，兩人不合照，也不對外發表聲明。

內哈默說：「我向他提到了布查鎮（Bucha）和其他地方的嚴重戰爭罪行，並強調，必須將所有該負責任的人繩之以法。」（譯者：張佑之）1110412