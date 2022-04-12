西方媒體普遍認為，美國無形軍力在烏克蘭戰場大顯身手，只要是看不到的部分，都是美軍無形軍力的展現，例如人臉辨識、情報搜集、指揮管制、定位系統等等。

這就等於把美國大腦嫁接在烏克蘭身體之上，以這個先進的大腦直接指揮烏克蘭的手腳對抗俄羅斯。管用嗎？

無形軍力能夠做什麼？

我們所謂的無形戰力指的不是精神戰力，指的是美軍C4ISR系統，以其先進的ISR系統發現並鎖定俄軍目標，然後指揮就近的烏軍打擊。

這是一種新型態的「分佈式游擊戰」，一旦美國和北約的衛星或電子偵察機監測到俄軍的動向，就會向附近的烏軍傳達，美軍指管系統的AI會運算最佳的攻擊方式，然後「下單」給附近的烏軍打擊單元執行任務。看起來，這種打法的確可以拖慢俄軍的進程、並避免大規模的傷亡。

例如3月7日晚上，烏克蘭政府報導，海軍陸戰隊通過火箭炮擊沉了俄羅斯黑海艦隊22160型導彈護衛艦，儘管其真實性需要打一個問號，但相關視頻表示，確有一艘護衛艦被火箭炮命中並起火。

根據統計，俄羅斯在烏克蘭損失了將近1700輛戰車和裝甲車，包括在衝突中被摧毀、受傷或被俘，其他損失的戰車包括缺乏燃料、機械故障等原因被拋棄，大多是烏克蘭民兵或正規軍分佈式遊擊戰的成果。

蘇-34與蘇-35被單兵防空武器擊落，原本是一件不可思議的事情，因為單兵以肉眼發現直升機並擊落是可能的，戰鬥機的速度極快，只有先進的防空雷達、甚至於預警機或衛星才可能發現。

還有，這兩架戰鬥機都是在低空被擊落，表示它們並沒有搭載先進的制導武器，而是傳統的鐵炸彈，必須低空飛行才能命中目標。這絕不是陰錯陽差，美軍事先就偵知俄機動態，提前把戰情「下單」給附近烏軍進行打擊。

至於烏軍使用土耳其TB-2無人機，透過人臉辨識技術擊斃俄軍7位將領，更是在無形戰力的支援之下完成，可見現代戰爭似乎不需要硬碰硬的對抗，許多軟殺技術就已經決定了戰場勝負。

AI技術沒讀懂的普丁

媒體普遍認為，烏克蘭戰爭中烏軍使用了美軍的AI技術，例如利用人臉辨識系統擊殺俄軍將領、察打一體無人機擊毀俄軍戰車、近戰武器擊毀戰車與飛機、GPS全球定位系統告知烏軍打擊目標等等。但在本質上，這場戰爭是戰略與技術的競爭。

例如媒體報導，7位俄軍將領被殲滅，事實上，自蘇聯垮台以後的30年，俄軍已經戰死數十位將軍，僅僅在敘利亞就有4位將領戰死。普丁不會因為死了幾位將領與士兵、若干武器裝備被擊毀，就動搖其意志。

而且，擊斃俄軍將領不會讓事情更好，因為新接任的領導為圖表現，可能比上一人更加謹慎與極端甚或殘酷。

習近平與普丁都屬強人性格，在用兵方面，習近平的決策特質是慎戰與戰略定力，雖然普丁毫不慎戰，但卻有足夠的戰略定力。普丁不會在乎俄軍將領的死亡，他在乎的是能不能透過消耗戰達到戰略目標。

許多學者認為美軍介入烏克蘭戰爭頗多，特別是在AI技術方面取得相當的成果。但我們要知道，目前的AI技術只能讓我們在C4ISR系統裡面，協助我們比對手更快而更有效的作出戰鬥決策，即使對手在抵消這種情況時，卻更容易受到另一種情況的攻擊，而陷入多重困境之中，我們不至於陷入被動。

機器的自主性是智慧高低的表現，機器的自主性越高也越聰明，機器學習得越多、自主性也越高、也就越聰明。

儘管如此，AI技術對於「人」的判斷與理解，卻還是不足。例如戰前大家普遍的認為烏克蘭戰爭是一場閃擊戰，怎麼就沒有人認為是有限的消耗戰？至少要列為備選方案之一。是因為人太懶惰、還是機器太笨？

AI技術與自主系統是必須的，特別是評估對方決策者的心智活動。但是很明顯，美軍對於普丁心智活動的評估有問題，從車臣戰爭、喬治亞戰爭到克里米亞戰爭，美國對於普丁所總結的經驗似乎是「截斷式的實證經驗」，缺乏現實限制性因素例如經濟和未來的問題，不免做出閃擊戰的錯誤判斷。

這可說是技術的缺陷，它固然能夠協助我們作出最佳、最有效的戰鬥決策，但是目前它的功能似乎也僅此為止。一旦整體戰略判斷錯誤，接下來第二階段俄軍撤守烏東地區的戰爭就難以應對了。

如果未來美軍打算以AI技術對付解放軍，但若只是基於技術或戰鬥技巧，卻不把中國領導人特有的慎戰與戰略定力納入AI運算系統之內，恐怕又要錯估形勢了。

美軍腦袋、台灣拳腳？

從烏克蘭戰爭中可以得到一個簡單的結論：在未來台海戰爭中，美軍將不會援助台灣，但會不斷供應軍備讓台灣自我防衛，最多就是提供C4ISR服務，在幕後指揮國軍作戰，而且是以烏克蘭式的分佈式遊擊戰作為指導方針，就是把美國大腦移植到台灣身上。

能不能像烏克蘭一樣的成功，還很難講，無論是美軍或國軍都得面對一個致命的前提：網路與通信的斷絕。

在烏克蘭戰爭期間，我們看到網紅總統和到處亂竄的西方記者，完全掌握了話語權，俄羅斯聲音消失在戰火之中。

想想看，對於一個慎戰而又具備高度戰略定力的領導人像是習近平，他會容許西方記者和我政府發言人每天召開記者招待會發佈戰報嗎？當然不會！若是開戰，解放軍必然先切斷台灣所有對外的網路與通信系統，想要知道具體戰況，只能接受北京國防部發言人的說法。

由於網路的無線化、通信的網路化，現在的網路和通信系統早就合而為一，斷網與斷通是相同的事情。因此，無論是美軍或國軍首先要考慮的問題不是承受實質上的武力打擊，而是在斷網與斷通之後的指揮作戰，如果沒有網路與通信，那麼把誰的腦袋移植到誰的脖子之上都沒有用。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※