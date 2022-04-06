針對烏克蘭小鎮布查（Bucha）遍地遺體的殺戮慘況，印度駐聯合國大使提魯穆提（T.S. Tirumurti）5日表示，印度「明確譴責」這些殺戮行徑，並支持對此展開調查，這是印度至今針對俄烏戰事最為強烈的聲明，值得注意的是，提魯穆提長達3分鐘的聲明中，隻字未提俄羅斯。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，印度駐聯合國大使提魯穆提5日在聯合國安理會會議上表示，布查鎮的情形令人「深感不安」。

「我們明確譴責這些平民殺戮事件，並且支持呼籲展開公開調查」，他說：「自安理會上次討論這起事件以來，烏克蘭的情況並沒有出現重大進展，情勢及人道主義後果只有更為惡化。」

他也說印度要求「即刻停止暴力及敵對行為」。值得注意的是，提魯穆提長達3分鐘的聲明中，隻字未提俄羅斯，僅以烏克蘭的人道問題來代稱整起事件，他說印度從一開始就呼籲以外交對話解決衝突，在提到俄烏進行的談判時，他也僅以「雙方的會談」代稱。

不過CNN等外媒評論，這已是俄羅斯入侵烏克蘭以來，印度至今最為強烈的聲明，也標示了印度官員對長期夥伴俄羅斯的公開態度有了明顯轉變。

針對俄烏衝突，印度政府先前發布的聲明都未譴責俄羅斯，印度總理穆迪（Narendra Modi）僅呼籲「停止暴力」，印度也在聯合國的各項譴責俄羅斯的決議中棄權投票，堅持俄烏雙方進行和平談判，專注在外交及對話，與提魯穆提5日的發言如出一轍。

BBC評論，即便提魯穆提發表強烈聲明，印度支持對布查展開獨立調查並不令人意外，印度仍未在布查的暴力事件中指責或點名俄羅斯，此舉符合印度一貫的中立政策。

BBC指出，有鑑於印度長久以來大量依賴俄羅斯的國防裝備及兩國的歷史關係，西方至今對於印度的立場還算包容，不過隨著對俄軍暴行的指控愈來愈多，印度必須採取更明確立場的壓力也愈來愈大，印度與俄羅斯的關係也將受到考驗。