針對烏克蘭小鎮布查（Bucha）遍地遺體的殺戮慘況，印度駐聯合國大使提魯穆提（T.S. Tirumurti）5日表示，印度「明確譴責」這些殺戮行徑，並支持對此展開調查，這是印度至今針對俄烏戰事最為強烈的聲明，值得注意的是，提魯穆提長達3分鐘的聲明中，隻字未提俄羅斯。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，印度駐聯合國大使提魯穆提5日在聯合國安理會會議上表示，布查鎮的情形令人「深感不安」。

「我們明確譴責這些平民殺戮事件，並且支持呼籲展開公開調查」，他說：「自安理會上次討論這起事件以來，烏克蘭的情況並沒有出現重大進展，情勢及人道主義後果只有更為惡化。」

他也說印度要求「即刻停止暴力及敵對行為」。值得注意的是，提魯穆提長達3分鐘的聲明中，隻字未提俄羅斯，僅以烏克蘭的人道問題來代稱整起事件，他說印度從一開始就呼籲以外交對話解決衝突，在提到俄烏進行的談判時，他也僅以「雙方的會談」代稱。

不過CNN等外媒評論，這已是俄羅斯入侵烏克蘭以來，印度至今最為強烈的聲明，也標示了印度官員對長期夥伴俄羅斯的公開態度有了明顯轉變。

針對俄烏衝突，印度政府先前發布的聲明都未譴責俄羅斯，印度總理穆迪（Narendra Modi）僅呼籲「停止暴力」，印度也在聯合國的各項譴責俄羅斯的決議中棄權投票，堅持俄烏雙方進行和平談判，專注在外交及對話，與提魯穆提5日的發言如出一轍。

BBC評論，即便提魯穆提發表強烈聲明，印度支持對布查展開獨立調查並不令人意外，印度仍未在布查的暴力事件中指責或點名俄羅斯，此舉符合印度一貫的中立政策。

BBC指出，有鑑於印度長久以來大量依賴俄羅斯的國防裝備及兩國的歷史關係，西方至今對於印度的立場還算包容，不過隨著對俄軍暴行的指控愈來愈多，印度必須採取更明確立場的壓力也愈來愈大，印度與俄羅斯的關係也將受到考驗。

文章來源：Delhi-Moscow ties to be tested as allegations of Russian violations mount
文章來源：In its strongest statement yet on Ukraine, India condemns killings in Bucha
文章來源：India supports Bucha killings probe in rare Russia condemnation
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