俄羅斯自2月24日對烏克蘭發起「特別軍事行動」，戰事延宕至今近2個月仍不明朗。命理師黃友輔近日在節目中分析俄羅斯總統普丁的面相，他表示，普丁是民國41年次，今年年紀正好69、70歲，他的嘴唇下面「頌堂」位置，是整張臉唯一的弱勢，整張臉在「頌堂」位置突然陷下去，代表今年他會有個危機，大的話將變成事業的失敗。

命理師黃友輔近日在談話節目命運好好玩，談及俄羅斯總統普丁面相，他表示，從普丁面相來看，他是一個相當厲害的角色。黃友輔解釋，一個人命好不好，要看耳朵長怎樣，而普丁整體偏大又貼腦，所以從命理來說，他命算好的。

圖為俄羅斯士兵在馬立波的畫面。（資料照／路透社）

但是，黃友輔話鋒一轉坦言，前面說的是過去的狀況，從現在來看，他最近這幾個禮拜，眼神突然變得非常的累，整個臉非常的疲倦，且還有更重要一點是，他的眼神有一點收掉、收起來，變得弱下來了，與過去銳利的眼神相比，是有很大的變化的。而弱下來，可能也意味著他開始力不從心了。

黃友輔強調，普丁是民國41年次，今年年紀正好69、70歲，他的嘴唇下面「頌堂」位置，是整張臉唯一的弱勢，因為整張臉長得非常有模有樣，但是在「頌堂」位置，突然陷下去，可以解讀成，今年正好走到這個位置，應該今年有個危機。

當然這個危機可大可小，端看個人際遇和外在環境，小的話輕則個人健康影響，大的話將變成事業的失敗。不過，黃友輔也補充，普丁只要過了這個危機，那他往後10年的生涯，都將走的還不錯。