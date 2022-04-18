美國中央情報局局長伯恩斯日前表示，俄軍侵烏失利，面對俄羅斯可能在烏克蘭動用戰術核武或低當量核武器的威脅，不能掉以輕心，引發各國關注。對於未來是否會出現核戰，大家也都十分擔心，更有網友在網路上發問，萬一真的爆發核戰，在第一時間應該怎麼辦？

一名網友今天(18日)在PTT上以《認真問 核戰爆發 有沒有核戰求生指南？》為題發文指出，如果半夜新聞快訊報導東歐洲核戰爆發，遠在亞洲的我們這些平民，得知消息的第一時間該怎麼辦？

這名網友還提出4點意見，並詢問其他網友的看法：

1. 趕快衝去7-11搜刮罐頭、礦泉水、衛生紙，衝去醫院問有沒有碘片

2. 帶著家中僅有的水、食物，趕快開車躲進某座深山內，避難個1週左右

3. 趕快去附近大樓地下停車場避難

4. 等死

其他網友則回應，「躺平等死」、「你先去鄉下買塊田再說」、「飛到南半球，看能不能多活一點」、「收集瓶蓋財富自由」、「我還沒遇到賣避難所業務」、「第一時間衝進賣場躲起來」、「走進自家地下核避難室」、「台灣本身就是很好的避難島」、「戶外登山用具店找各種求生用具吧」、「我想到是碘片」、「看規模，如果嚴重核冬天，準備罐頭食物」。