華視在官網發道歉聲明。(翻攝自華視新聞網)

華視新聞日前連續出包，遭到社會大眾撻伐，代總經理陳雅琳親自向觀眾道歉，並宣布暫時離開主播台，不料今天（24日）中午華視再度出槌，在民調圖上將行政院長蘇貞昌誤植為「總統」，對此華視發聲明致歉「製圖同仁疏失」。此事也引發網友熱議，許多網友都對此十分傻眼。

華視先是在20日上午七時許播出共軍襲台等錯誤快訊，接著九時許播出大屯火山爆發、巴士海峽發現石油的錯誤快訊，引發輿論譁然。公廣集團董事長陳郁秀在22日凌晨宣布請辭公廣集團（公視、華視）董事長之職，陳雅琳辭去代理總經理職務，以示負責。陳雅琳更在23日一早宣布下周消失主播台，改由主播葉映彤代為播報晚間新聞。

對於今天的誤植事件，華視新聞也在官網發布道歉聲明，華視新聞（24日）午間新聞，報導「總統滿意度」相關新聞，因製圖同仁疏失，誤將行政院長蘇貞昌職銜誤植為總統。該新聞錯誤圖卡已立即更正，僅此說明更正，並向觀眾致歉。

此事也在PTT上引發網友熱議，「說不定是真的」、「笑死，是要出包幾次」、「造謠罰300萬啊」、「先測風向」、「只剩多啦A夢跟柯南可以看了」、「基層是不是和高層活在平行時空」、「公廣集團可以短短幾天連出包這麼多次，太扯了吧」、「搞不好故意的咧」、「這一定有人在惡搞吧」、「笑死，這次要罰幾萬」、「短短三天可以出這麼多錯，也算了不起了」。