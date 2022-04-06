軍事新聞網站「Military.com」4日報導，美國陸戰隊司令、海軍軍令部長等高階官員指出，美軍正密切關注俄羅斯對烏克蘭的入侵，但並非因為冷戰老對手帶來的威脅，而是強大地面武力的嚇阻效果、部隊戰力比數量更重要、現有國際秩序遭破壞的後果等教訓，將成為因應中國大陸威脅的關鍵。

美國「海軍聯盟」（Navy League）的「海、空、太空博覽會」（Sea-Air-Space Exposition）4日至6日於馬里蘭州舉行，大量美國現役軍官和工業界人士出席。美國陸戰隊司令柏格（David Berger）上將在該博覽會上表示，烏克蘭戰爭驗證了一件事，那就是需要一支非常強大的地面部隊，才有辦法在歐洲嚇阻俄羅斯；故在以海洋環境為主的印太區域，就需要一支非常強大的陸戰隊來嚇阻中國大陸。

美國海軍軍令部長吉爾戴（Mike Gilday）上將則指出，俄羅斯於烏克蘭遭遇的挫敗，更堅定了海軍退役老舊船艦、將資金投注於新技術的想法，呼籲外界不要繼續執著於海軍艦艇的總數，應重點關注實際戰力：「看看普丁（Vladimir Putin）在烏克蘭周邊部署的125個營級戰術群，那可不是我們想要的成果。」

另外，美國國防部負責印太安全事務的助理部長瑞特納（Ely Ratner）認為，對現有國際秩序的尊重崩潰後會發生什麼事，烏克蘭就是典型的例子，而中國大陸也正追求不同於以往的區域秩序；因此吉爾戴指出，美國海軍必須維持於印太區域的存在，以限制中國大陸對台灣等的活動。