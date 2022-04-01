俄烏戰爭超過一個月，雙方傷亡慘重。政治大學兩岸政經研究中心主任魏艾指出，這場戰爭給全球帶來通膨更緊張、能源價格飛漲、糧食短缺三大影響，俄羅斯和烏克蘭是世界的兩大糧倉，有2.8億人面臨糧食問題、4500萬人在飢餓邊緣，影響地區包括亞洲、非洲、拉丁美洲，這是非常可怕的問題，還恐連帶影響經濟發展。

魏艾3月31日在「烏俄戰雲起，印太何處去」座談會上表示，俄烏戰爭發生後，全世界的通貨膨脹更加緊張，美國聯儲局採升息因應，可能造成資金流動；台灣中央銀行也跟進美國加一碼，卻可能導致全球出現停滯膨脹，因為經濟拉不上來、國家壓不下去。

魏艾強調，各國都在檢討能源政策的同時，嚴重的糧食問題卻沒人關心。俄羅斯與烏克蘭是世界的兩大糧倉，全球2.8億人面臨糧食短缺、4500萬人面臨飢餓邊緣，包括亞洲、非洲、拉丁美洲，這將會是很可怕的問題，糧食價格對經濟發展的影響也很大。

對此，魏艾進一步分析，原物料價格飛漲，除了能源價格飆漲推波助瀾外，也與2020年、2021年各國經濟開始恢復運作有關；但只要俄烏戰爭不落幕，世界兩大糧倉受影響原物料供應跟不上，就可能更加惡化。

文章來源：《中評社》原文
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