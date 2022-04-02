烏克蘭總統澤倫斯基3月31日在比利時國會視訊演說時稱，和平比俄羅斯的鑽石、石油、天然氣更珍貴。民進黨前立委郭正亮表示，俄羅斯的碎鑽產量就佔全球的三分之一，看到這些資源，可見俄羅斯有多恐怖，萬一俄羅斯要求全部用盧布去買，那就死定了。此說法引發熱議，有網友直言，不少精品、珠寶品牌及設計師和消費者都來自美國，鑽石斷貨恐怕最害怕的就是美國人。

郭正亮昨日（1）在《中天新聞》政論節目〈正常發揮〉中表示，俄羅斯的碎鑽產量就佔了全球的三分之一，俄羅斯全世界第一、南非第二，從這點就知道俄羅斯這個國家有多恐怖。

郭正亮指出，俄羅斯目前還沒有盤點它的資源，如果俄羅斯要求全部用盧布來買，那就死定了。此話讓主持人丹申廣頗震驚，忍不住問：「這會發生嗎？」

對此，網友紛紛湧入影片下方與《中時新聞網》留言：「多少珠寶品牌都是美國的？這點對美國真的痛」、「一大堆名牌精品都來自美國，美國的設計學院每年有多少畢業生？如果鑽石斷供，美國人受創最嚴重」、「美國是奢侈品消費大市場，沒鑽石買貴婦生氣氣」、「歐美精品少不了鑽石，除了石油、天然氣，這點也很傷」、「俄羅斯什麼不多，就是糧食多、天然資源多」。