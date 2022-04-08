「英國廣播公司」（BBC）8日報導，克里姆林宮終於承認，俄軍於烏克蘭「傷亡慘重」，希望「能在數天內達成行動目標」；英國國防部則透露，俄軍已「全面撤離烏克蘭北部」，退回白俄羅斯或自家領土之內。

根據報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）承認，俄軍在烏克蘭出現「慘重傷亡」，對俄羅斯來說是一場「巨大的悲劇」，但未提供詳細數字。他還表示，俄軍「正盡最大努力結束此次行動」，希望能在「數天、可預見的未來」之內，藉由軍事手段或與烏克蘭方面的談判達成目標。

BBC指出，俄羅斯一直不願意提供最新的傷亡數字，僅3月25日承認有1351名官兵喪生；烏克蘭8日則宣稱，俄軍已損失超過1.9萬人，並有700輛戰車、1891輛裝甲車、1361輛車輛、333門火砲、108門多管火箭發射器、55具野戰防空系統、150架定翼機、135架直升機等大量載具遭擊毀、拋棄或俘虜；西方世界則估計俄軍約有7000至1.5萬官兵陣亡。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 April 2022



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英國國防部8日則透露，俄軍已「全面撤離烏克蘭北部」，退回白俄羅斯或自家領土之內；而根據評估，這批俄軍中至少有一部分將被轉移至烏克蘭東部戰線，但許多單位急需整補，因此大規模的部隊再部署預計最短也要1週後才能實行。

另外，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）對下議院國家院（State Duma）表示，目前西方世界的大規模經濟制裁，正讓該國面臨「30年來最困難的局面」，但仍聲稱影響有限。