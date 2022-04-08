美國參議院7日投票一致同意取消俄羅斯貿易最惠國待遇，接著又通過禁止進口俄國石油、天然氣與煤炭法案，此為美國制裁俄羅斯入侵烏克蘭的最新措施。

參議院兩項投票皆以100比0壓倒性的票數通過。取消俄羅斯貿易最惠國待遇，意味著將對俄國進口商品大幅調高關稅，並且能控制鉑金、化學品和鋼鐵等重要產品進口。

參議院接著投票通過禁止俄國石油、天然氣、煤炭和其他能源產品進口。美國總統拜登3月簽署行政命令，禁止俄國能源進口，參議院的投票可讓該行政命令成為法律，讓未來的總統更難逆轉。