美國之音引述經濟學家觀察，中國為遏制新冠疫情蔓延而封閉一些城市的做法正在擾亂進出口。他們說，這些問題正在緩慢地提高國外的物價，同時降低了中國這個全球最大市場對進口商品的需求。分析人士說，由於缺乏工人，以及對來自國外的貨船船員進行隔離，這2個城市的港口業務已經放緩：上海是世界上最大的貨櫃港口，深圳排名第4。

人口2500萬的富裕港口城市上海自3月28日進行分階段封控。截至12日，當地的新冠病例增加到20多萬。在上海採取這些限制措施之前，中國南方科技重鎮深圳3月曾被封控。

報導引述台北市場研究公司集邦諮詢(TrendForce)的研究報告說，在作為大陸國內和世界經濟支柱的中國工廠，「有限」的勞動力加上運輸的暫停，意味著運營商「只能依靠現有庫存來勉強滿足生產線的需求」。包括寶馬(BMW)、特斯拉（Tesla)和大眾(Volkswagen)汽車在上海地區的工廠全部或部分暫時關閉。

過去2年，隨著新冠疫情在世界各地蔓延，隨之而來的是價格高漲和供應鏈被擾亂。報導引述市場研究公司埃信華邁(IHS Markit)駐新加坡的亞太首席經濟學家拉吉夫·比斯瓦斯(Rajiv Biswas)說：「人們非常擔心，這將進一步擾亂全球供應鏈和航運」，如果中國的封閉措施持續下去，大宗商品以及煤炭和燃料價格的上漲將波及亞洲部分地區。

美中經濟與安全審查委員會(USCC)在一份報告中表示，2020年在中國爆發的疫情「使經濟活動陷入停頓」，並導致中國第一季的國內生產總值GDP下跌6.8％。它提到消費者需求的崩潰和工廠運作的放緩。這份報告稱，全球運輸和航運被「顛覆」了。

★中國出口產品價格上漲

菲律賓金融銀行(Banco de Oro UniBank)的首席市場策略師喬納森·拉維拉斯(Jonathan Ravelas)表示，由於供應鏈的原因，中國在2020年初全球第一波新冠疫情之後出現的第二波疫情提高了中國向海外出口的產品價格。

據市場研究公司Statista的數據，目前全球通脹率為3.18％，遠高於全球央行行長們所希望的1.5％。之前的供應鏈問題是導致全球通脹上漲的原因之一。

拉維拉斯說，在菲律賓等飽受通脹之苦的國家，消費者正在尋找更便宜的商品或大量購買。4月初，這個東南亞國家的通脹率為4％，高於2021年的3.6％。「在菲律賓，我們不時會看到高通膨，所以我想這就是菲律賓家庭適應能力的韌性所在。」例如，大米價格在2018年飆升，菲律賓政府降低了關稅以壓低價格。他說：「你會買符合你預算的產品。」

★消費需求、工業生產、海上運輸

「在中國，由於不許外出，預計消費者將減少購買商品。」比斯瓦斯觀察，不時出現並持續「一段時間」的封閉措施可能會抑制中國的進口需求。他表示，這將意味著對原材料和製成品零部件的需求將會減弱。

比斯瓦斯指出，上海港口的等待時間已經延長了，而且2021年已經因「很長時間的延誤」而受到損害。他的公司發現，中國大陸今年的工業生產也放緩了。

馬士基航運公司(Maersk)的一位發言人本週表示，在上海的外高橋港，現在要找到一個泊位需要更長的時間。「所有倉儲業務都已關閉，等待進一步通知，」該公司的發言人補充說。「由於封閉，馬士基從上海進出的貨運服務效率進一步受到影響。」

法國投資銀行法國外貿銀行(Natixis)亞太區首席經濟學家艾麗西亞·加西亞·埃雷羅 (Alicia Garcia Herrero)表示，今年迄今為止，中國封閉措施的相關影響可能會使其對2022年經濟增長的預測降低一個百分點。

「中國的進口將崩潰，因此對面向中國的任何主要出口商的影響都將非常明顯，只有大宗商品例外，」她說。「機械不行了，基本上中國可以自己生產的東西都不行了。汽車行業，所有這些，都將是很糟糕的。」

世界銀行預測中國今年的經濟增長為5.1％，低於2021年的8.1％。