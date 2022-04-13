美式大賣場好市多進口商品多樣，深受消費者喜愛，不過有男網友表示，他常在進口的堅果起司包裝上看到被塗改的痕跡，事後發現被塗改的是英文單字「Natural」，好奇原因為何。對此有網友解答，因台灣食品法規嚴格，若國外進口的商品包裝上出現不適合的廣告詞，必須修改後才能再販賣。

一名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出一張照片，只見堅果起司包裝上有一個英文單字被黑筆劃掉，但將透明包裝撕開，可以從背面清楚看到，被劃掉的是英文單字「Natural」，讓他十分不解，好奇有沒有人知道原因。

貼文一出，就有網友解答，因台灣食品法規嚴格，對於食品包裝上的廣告詞有嚴厲要求，若不符合規定就必須修改或銷毀，否則會被開罰。也有網友表示，「天然、有機都不能隨便標示，在海關那邊就會被要求塗銷才能放行進口」、「法規臨時有改，但廠商還有庫存的包裝膜，要想節省成本，就是劃掉及貼貼紙處理」。

根據食品安全衛生管理法第28條規定，食品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或使人誤解的字樣。衛福部食藥署「食品標示諮詢服務平台」的常見問答區也有提到，食品標示、宣稱含「天然」一詞，僅適用於食品不含額外食材或食品添加物，且沒有顯著改變該食品本質，或去除部分成分的製程。

不過也有網友透露，友人從事進口國外橄欖油，明明合作的莊園拿到世界最嚴格的歐盟有機產區認證，台灣卻不承認，導致頂級橄欖油的中文標籤上不能打上「有機」2字，因此對台灣的食品法規感到匪夷所思。