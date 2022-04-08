俄羅斯持續入侵烏克蘭，歐美國家紛紛加重制裁俄羅斯，大陸經濟學家警告，大陸持有大量美國政府債券，如果大陸幫助俄羅斯而遭到類似的制裁，其海外資產恐面臨歸零風險，不可不慎。

根據《南華早報》報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，歐美國家紛紛制裁俄羅斯，包括把7家俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統名單，俄羅斯央行的外匯存底也被凍結，盧布一度暴跌超過20%。

北京大學金融學教授、資深大陸觀察家Michael Pettis表示，對大陸這樣的貿易順差國家來說，必須投資外國資產，亦即除了美國債券之外別無選擇。1位未具名大陸經濟學家指出，如果大陸也遭遇俄羅斯類似的制裁，其海外資產恐歸零。

根據美國財政部數據，大陸今年1月持有價值1.06兆美元的美國國債，是僅次於日本的第2大持有國。

紐約時報（New York Times）先前引述康乃爾大學（Cornell University）教授普拉薩（Eswar Prasad）說法指出，大陸拯救不了正在崩潰的俄羅斯經濟，也許可以幫助俄羅斯經濟苟延殘喘，讓崩潰的速度慢一點，但改變不了最終命運。

普拉薩強調，對大陸來說，幫助俄羅斯避免經濟崩潰是弊大於利，因為大陸的經濟相當依賴美元，在全球各地經商的大陸企業，也使用美國的金融系統投資並購買原物料，雖然大陸是世界上最大出口國，但出口商品主要仍以美元結算。