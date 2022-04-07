俄羅斯全面入侵烏克蘭已超過1個月，俄軍涉嫌殺害烏克蘭平民引眾怒，歐美國家紛紛加重對俄羅斯的制裁，美國最新宣布將禁止俄國透過美國的銀行償還主權債務，外媒指出，此制裁將使俄國未來5年違約的機率飆升至約90%，若放任外債違約，俄國未來幾年將面臨經濟惡果。

綜合外媒報導，俄羅斯必須在本週一支付2022年到期的5.524億美元債券本金，及一筆2042年美元計價主權債的8400萬美元債息，而就在前一天，俄軍被控大肆屠殺烏克蘭平民，歐美都準備對俄羅斯祭出更多制裁。洲際交易所集團（ICE）信用市場分析數據資料顯示，4月5日擔保俄國主權債免於違約的成本，由4月4日的77.7%大幅升至87.7%，此數字遠高於2月24日烏俄正式開戰前的24.1%。

俄羅斯因遭到西方國家制裁面臨龐大隱憂，但截至目前尚能支付外幣債券利息，美國財政部4月4日晚間突然宣布加重制裁，禁止摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)為俄羅斯處理最新一期的美元債支付案，美國此舉，能阻止俄國政府運用存於美國金融機構的逾6億美元儲備，支付該項俄國主權債的投資人。美國財政部發言人表示，這麼做能進一步耗盡俄國總統普丁的戰爭資源，讓該國金融系統面臨更多不確定性。

藍灣資產管理公司（BlueBay Asset Management）新興資產策略師艾許（Timothy Ash）指出，若普丁放任外債違約，俄國未來幾年將面臨經濟惡果，或許普丁會將大批美鈔、黃金以飛機等交通工具運往西方，但就算這麼做，恐怕也沒有哪家國際銀行願意為該國債權人提供結算服務。