「我們應該學習印度對美國態度強硬，不然只能什麼武器都買還乖乖吃萊豬！」，前駐紐西蘭代表介文汲昨（12日）晚在中天《頭條開講》指出，美印會談中印度展現強硬態度，堅持購買俄羅斯石油，也不甩美國警告，最後使美國態度軟化，值得台灣借鏡

據主持人周玉琴引述美聯社報導，印度最大石油購買國是伊拉克，俄羅斯僅排第九，印度買得很少，但介文汲強調，會談中印度就俄烏戰爭問題上態度相當強硬，除了外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）點名歐美砲轟「買俄國石油的問題應該問問歐洲買多少，而不是問印度，我們印度買一個月的石油，還沒有歐洲買一個下午來的多」，莫迪政府也拒絕譴責俄羅斯

介文汲還說，從會談主題變成全球糧食安全議題、避談能源議題來看，印度這次是玩硬的，美國真的踢到大鐵板，「竟然配合到這個程度！」，最終也只能服軟，會後美方新聞稿「像小綿羊一樣」，最後介文汲建議，「大家要學印度，跟美國只能玩硬的！」