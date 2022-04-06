俄羅斯入侵烏克蘭引發激烈戰爭，歐美各國紛紛祭出經濟制裁，以牽制俄羅斯總統普丁的攻擊，美國先前公開宣布禁止俄羅斯所有能源進口，沒想到近日卻被俄羅斯官方爆料，美國在過去一周進口俄油的成長幅度高達43%，達到每天10萬桶，不僅如此，美國還以生活必需品為由，從俄羅斯進口礦物及肥料。

俄羅斯衛星通訊社報導，聯邦安全會議副秘書長Markian Popov在3日表示，美國進口俄羅斯石油的規模，在過去一周大幅增長43%，達到每天10萬桶，Markian Popov說：「華盛頓還批准該國企業從俄羅斯進口礦物、肥料，並對外表示是生活所需，但他們卻不允許歐洲這樣做。」

與此同時，美國對歐洲的天然氣進口量屢創新高，數據諮詢機構Refinitiv提供的數據顯示，美國液化天然氣的進口量比2月份增加將近16%，創下歷史新高，且歐洲已經連續四個月成為美國液化天然氣的最大出口國，約佔總出口量的65%，亞洲和拉丁美洲市場則各佔約12%和3%。

歐洲雖傾向逐步降低仰賴俄羅斯能源的比重，但內部對於以美國能源取代俄羅斯的看法卻不盡相同，愛爾蘭歐洲議會議員Mick Wallace就認為，「我們應該結束對俄羅斯天然氣的依賴，但不應該只是轉換成依賴美國「骯髒」的天然氣。」

值得一提的是，美國總統拜登雖在3月8日就已決定禁運俄羅斯能源，但據美國財政部的規定，相關能源的最後交易期限為4月22日，這恐怕也是該國在這段時間進口量大幅增加的主要原因，數量已經從日均7萬桶上升至10萬左右。