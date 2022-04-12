🇷🇺⚡️Chechen leader Kadyrov with maps in front of him says "there will be an offensive on Kyiv, the task is set Putin" pic.twitter.com/Ay8mEYwhSv — Ukraine War Report (@UkrWarReport) April 10, 2022

被外界稱為「抖音軍閥」的車臣共和國（Chechen）總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）又有新花招，昨(11)一如往常在Telegram發布影片分享戰況，表示俄軍可能祭出磷彈（phosphorus munitions），對烏東地區展開新一波猛烈攻勢。令人不解的是，開頭幾張戰略地圖直接攤在鏡頭前，卡德羅夫似乎也沒注意到自己洩漏重要機密，引發網友手刀截圖轉發討論。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，自2月24日俄烏開戰以來，由普丁所扶持的車臣傀儡總統卡德羅夫時常透過社交媒體來提升自己的形象，在Instagram和Facebook等平台都累積龐大的粉絲人數。消息人士評價他，是一位過於沉浸在向外界展示無情戰士的形象，只關心社交事宜，永遠不會真正下場冒生命危險。

11日，這位普丁小弟在個人Telegram上傳影片，鏡頭前他說道:「雖然俄軍已經從基輔撤離，但不久後會有新一波進攻，我們將全面解放東部頓內茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）地區，然後佔領所有城市…」不過最大的亮點還是影片開頭那幾張攤在桌上的地圖，卡德羅夫毫不避諱地給足每一張特寫，完全沒察覺異狀。影片一出網友紛紛在下面留言嘲諷:「看來卡德羅夫不懂什麼是地圖，這也難怪…他把它當成藝術品一樣展示。」還有許多網友仔細分析每一塊區域說道，「我特愛這張，洩漏了俄軍仍然在基輔附近…」、「第三張是霍利夫卡(Horlivka)，湖泊座標48.412112, 38.193651」、「我看到了聖山國家自然公園(Sviati Hory National Park)…」

Location of the map in the third photo is Horlivka. Still working on the location of the other two.https://t.co/uAI2liozLe — Aerospace Intelligence (@space_osint) April 11, 2022

報導指出，俄羅斯已經在南部港城馬立波（Mariupol）部署車臣戰鬥機，也正前往頓巴斯地區準備軍力，卡德羅夫表示:「我向你保證，我們不會退後一步的!」據悉俄高級官員相當自信，篤定頓巴斯地區的戰爭會是俄方獲勝的關鍵機會。