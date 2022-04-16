俄羅斯以「特殊軍事行動」入侵烏克蘭，已逾1個多月，如今傳出俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」沉沒；烏克蘭聲稱，是以兩枚「海王星」飛彈將它擊沉，但莫斯科卻稱是因為彈藥爆炸所致。針對俄烏之戰，台大教授范舉正指出，普丁有3個失算，包括低估烏克蘭人的抵抗心理等。

范舉正16日在政論節目《新聞大白話》中表示，俄羅斯總統普丁有3個失算︰第一個，他低估了烏克蘭人的抵抗心理；第二個，基本上，他認為該次戰爭是「特殊軍事行動」，取的名字很怪，就是希望戰爭快點結束；第三個，他的想法目前為止很簡單，確保克里米亞到整個頓巴斯地區，包含那兩個共和國。而這三件事情，讓普丁做起事來有點綁手綁腳。

針對「莫斯科號」被擊沉，范舉正認為，烏克蘭稱用飛彈打掉「莫斯科號」，有一件事情非常奇怪，發射飛彈的人不願意拿出證據，很明顯是美國要把烏克蘭拉進戰爭，烏克蘭也要把美國拉進戰爭。

范舉正指出，2月24日俄羅斯對烏克蘭進行特殊軍事行動時，美國總統拜登曾說美國絕對不會出兵。因此，烏克蘭稱用飛彈打掉「莫斯科號」，不管是誰做的，「莫斯科號」沉了，俄羅斯說是火災，烏克蘭說是它做的，美國就不得不承認是失誤做的。