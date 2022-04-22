俄羅斯入侵烏克蘭爆發激烈戰事，至今未有緩解跡象，全球供應鏈也因此面臨危機。有專家認為，俄烏戰爭引發的連鎖衝擊，美國經濟恐會面臨衰退困境，且聯準會不願加強升息及縮減購債的強度會導致通膨數據持續上漲，種種狀況將使美國出現新一波的危機。

綜合外媒報導，2007年放空雷曼兄弟大賺10億美元（約新台幣300億）而成名的Greenlight Capital創辦人David Einhorn針對當前經濟現況發表看法，他在股東信提到，「俄烏戰爭加劇通貨膨脹與供應鏈中斷的狀況，並導致糧食、能源、原物料及勞動力的短缺，食品、租金及天然氣的上漲會削弱需求，消費者會減少可以自由分配的資金，最終導致經濟衰退。」

不僅如此，David Einhorn警告，聯準會不願加強升息與縮減購債的強度，將助長通膨數據上升，且無論下一次升息一碼或兩碼都微不足道，「這就像在考慮要用冰淇淋勺或湯匙去清除車道上的厚厚積雪。」

最後，David Einhorn提到種種狀況將使得美國出現新一波危機，他也認為美國能源政策反而會讓價格持續上漲，給予汽油免稅期並釋放戰略石油儲備可能會提振需求，但打擊化石原料廠商的利潤、威脅增加稅收甚至阻礙基礎設施投資都會讓供應量出現下滑。