台積電亞利桑那新廠如火如荼興建中，公司持續召募人才，盼運作盡快上軌道，近日傳出台積電在台灣召募技術員外派美國，條件是高中職畢業無經驗可，但多益需要達到800分以上。此事引起外媒關注，但報導點出錄取該職後需要在竹科、中科或南科上班受訓，這項要求可能會讓許多美國人興趣缺缺。

台積電在官網上公開徵才，有數十筆工作地點位在亞利桑那州的職缺，工作內容涵蓋技術員、工程師、設備主管甚至是全球產業鏈專家等，不僅如此，台積電也在台灣徵求願意派駐至美國亞利桑那州新廠的技術員，錄取後需要先在竹科、中科或南科上班受訓，預計年底前赴美，派任時間約2年左右。

台積電明確寫下徵才條件，為高中職以上畢業者，無經驗也可，多益成績要達800分以上，能在全英語環境下執行職務，有半導體廠經驗者尤佳。員工赴美期間，台積電也會提供住宿、當地交通與返鄉探親交通補助。

此事引起美國科技網站Tom's Hardware記者Mark Tyson注意，但他也好奇為什麼台積電不在美國當地雇用這種幾乎不要求特定工作技能或經驗的基層工作人員？背後原因可能與徵才條件有關。

Mark Tyson表示，台積電徵才條件寫道，錄取者需要到台灣受訓6到12個月，就算是需要工程學位的職缺也要到台灣訓練，美國人看到這類要求，就覺得費力麻煩。

報導認為，大型科技公司一直都有不容易留住人才的問題，台積電的拓展計畫雄心萬丈，但這麼多的職缺要找到適合的人並留住人並不容易，他們可能會是被人力市場緊縮衝擊最大的廠商之一。

事實上，去年底有位來台受訓的美國工程師就曾在網路上爆料受訓秘辛，抱怨工時超過12個小時、公司軟體老舊且功能重複性高、每天花很多時間開會沒效率及學習軟體幫助不大是在浪費時間等缺點，曾引起熱烈討論，這也顯示外籍工程師來台受訓，確實需要面對文化、環境及飲食等適應問題。