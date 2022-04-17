《前進戰略高地》

俄烏戰爭持續至今已一個多月，俄軍無法如原先計畫迅速拿下烏克蘭首都基輔，在撤軍後，將主力轉向烏東頓巴斯地區。政治大學外交系副教授賴岳謙指出，俄羅斯軍隊太過於深入烏克蘭，以致整個戰爭的進程很慢，甚至受到很多戰損；《孫子兵法》說「兵貴神速」，久戰是不利的。

賴岳謙16日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，孫子很早以前就告訴我們，「兵貴神速」，不能久戰，尤其是遠程作戰，當後勤補給拉得很長，財政能力、糧秣彈藥的耗損也會很長，所以久戰是不利的，應要儘量縮短戰事。

賴岳謙接著指出，俄軍在最早時是採用大外線作戰，也就是從北部車諾比往南到基輔，然後往東北部、東部、南部。原本俄羅斯的戰略目標，是希望達成他們的政治目的，事實上，他們在基輔也感受到這種巨大的軍事壓力，而後他們願意政治妥協，比如提出永久中立化、非軍事化、去納粹化、承認克里米亞半島及頓巴斯兩個共和國的地位等等，這些都是俄羅斯很早以前公布的政治目標，但很明顯的，並沒有達成。

賴岳謙認為，俄烏戰爭，俄軍太過於深入，以致影響彼此之間的聯絡協調，加上補給線拉太長，俄軍受到很多戰損，當然烏軍戰損也不少，但是整個戰爭的進程很慢，之後俄軍很快就調整了戰法。