烏克蘭稱擊沉俄國海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」，俄羅斯卻表示，「莫斯科號」意外失火，拖回克里米亞途中沉沒。 烏克蘭利沃夫軍事智囊團主任薩姆斯則憂心說，「『莫斯科號』上可能有核彈頭，兩個」。針對「莫斯科號」被擊沉時是否載有核彈，軍事專家施孝瑋表示，除了俄羅斯國防部之外，沒人知道。

施孝瑋16日在政論節目《新聞大白話》中表示，「莫斯科號」有無核彈，除了俄羅斯國防部之外，沒有人真正知道。「莫斯科號」被擊毀，對俄羅斯來講，的確是非常大的衝擊，因它是俄羅斯在黑海最大的主力旗艦，居然被搞掉了。而船一旦被對方的火力擊中，造成彈藥庫爆炸，傷亡絕對慘重。

施孝瑋接著表示，烏克蘭是出其不意、且攻其不備。「莫斯科號」距離烏克蘭本土有一小段距離，大概100公里以外，沒想到在這樣的距離，還是被烏 克蘭用反艦飛彈攻擊。而烏克蘭在戰術上，第一是使用無人機做資訊的中繼；第二，烏克蘭也使用相當多的無人機，去迷惑「莫斯科號」的防空系統，因為「莫斯科號」就是在烏克蘭建造，上面的作戰系統，烏克蘭非常清楚；當艦上的防空系統忙著對付無人機時，這兩枚反艦飛彈，會容易讓艦上的防空系統沒有辦法偵測，就能成功擊中目標。