俄烏戰爭至今快兩個月，美國總統拜登已宣布加碼8億美元軍援烏克蘭；俄羅斯國防部20日則宣布，完成「薩爾馬特」洲際彈道飛彈（ICBM）的試射，成功命中遠東地區的堪察加半島。媒體人吳子嘉解讀普丁和拜登的兩張照片，其中一張，普丁找來俄國國防部長，是罵給全俄羅斯軍隊看的；而美國總統拜登和參謀首長聯席會議主席密利的這張照片，則讓他質疑美軍直接介入了。

吳子嘉21日在《關鍵時刻》節目中表示，現在有兩張重要的照片，一張是拜登的照片，一張是普丁的照片。其中普丁的照片是官方故意釋出的，普丁出身KGB且非常了解、善於解讀西方領導人物的各種樣態，包括走路、姿勢、講話等等，也因此會利用肢體語言；而從普丁的照片來看，他把手故意捏在桌子邊，俄國國防部長則坐在他的對面，只坐了三分之一板凳，就像個小孩一樣。吳子嘉認為，普丁是故意釋出這張照片，讓大家解讀。

吳子嘉分析，普丁在照片中把手故意捏在桌子邊，這代表「我很生氣」、「我非常憤怒」，這並不是要給西方領袖看，而是要給全俄羅斯的軍隊看，把國防部長找來罵給大家看、表示他對戰情不滿，這才是他真正的用意。

吳子嘉覺得，拜登這張照片更有意思，在場的參謀首長聯席會議主席密利穿著軍禮服，是拍給大家看的；照片中，有軍事將領、情報、反情報將領，或許要開始作戰了，也一定有CIA局長等一大堆情報官員在場，還有一些不想讓大家看到的人，這個腳本就透露出，美軍直接介入了。

俄羅斯總統普丁和俄國國防部長蕭依古開會時，把手捏在桌子邊。(翻攝自中天新聞)